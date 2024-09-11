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Сегодня, 21:30

Сикьюра — о хейте из Швеции: «Не считаю, что шведам стоит рассказывать, как должны строить свою жизнь граждане Канады»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Дилан Сикьюра.
Фото ХК «Трактор»

Нападающий «Трактора» Дилан Сикьюра, отыгравший прошлый сезон в шведском «Шеллефтео», в интервью «СЭ» рассказал, как воспринимал гневные комментарии шведских фанатов после подписания контракта с челябинским клубом.

— Как родилась идея устроить русскую вечеринку перед вашим отъездом в Челябинске? В нынешнее время это очень смело.

— Это был сюрприз от моих друзей. Вы правы, сейчас очень непростые времена. Но мы настолько близки с друзьями, что я могу назвать их частью своей семьи. Они рядом со мной на протяжении всей карьеры. В этот раз они просто в очередной раз решили меня поддержать.

Возможно, канадцы не сталкиваются с таким шквалом критики, как хоккеисты из других стран. Но я взрослый человек, который в состоянии самостоятельно принимать решения.

— Наверняка обращали внимание на то, сколько проклятий из Швеции вам прилетело в комментариях после подписания контракта с «Трактором».

— Гораздо большее внимание этим комментариям уделяла моя жена. Да, непросто пропускать через себя это. Сначала люди скандируют твою фамилию, а затем выражают мнение таким образом.

Однако стараюсь не обращать внимания на критику в Сети. Повторюсь, я взрослый человек, который сам волен принимать решения. Не считаю, что жителям Швеции стоит рассказывать, как должны строить свою жизнь граждане Канады. Да, эти комментарии меня расстроили. Но это ведь моя жизнь.

Дилан Сикьюра. «Не шведам стоит рассказывать, как жить гражданам Канады». Интервью яркого новичка «Трактора» о переезде в Россию
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Дилан Сикьюра
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