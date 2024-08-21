«Сиэтл» продлил контракт с Бенирсом на 7 лет

Нападающий Мэттью Бенирс продлил контракт с «Сиэтлом».

Новое соглашение рассчитано на 7 лет. 21-летний американец будет зарабатывать в среднем 7,14 миллиона долларов.

Бенирс был выбран «Сиэтлом» под вторым номером драфта НХЛ-2021. В сезоне-2023/24 форвард набрал 37 (15+22) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.