«Сиэтл» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» переиграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает 9-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 15 очками располагается на 15-й строчке.