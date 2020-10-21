Сидоров подписал пробный контракт с «Нефтехимиком»
15:20
«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает сайт клуба.
Текущий сезон игрок обороны начинал в «Куньлуне». Всего за свою карьеру Сидоров провел 159 игр в КХЛ отметившись в них 18 (3+15) баллами за результативность.
Сидоров — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-zaklyuchil-probnyy-kontrakt-s-sidorovym/
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