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Сидоров подписал пробный контракт с «Нефтехимиком»

15:20
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«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает сайт клуба.

Текущий сезон игрок обороны начинал в «Куньлуне». Всего за свою карьеру Сидоров провел 159 игр в КХЛ отметившись в них 18 (3+15) баллами за результативность.

Сидоров — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-zaklyuchil-probnyy-kontrakt-s-sidorovym/

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