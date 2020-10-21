Сидоров подписал пробный контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает сайт клуба.

Текущий сезон игрок обороны начинал в «Куньлуне». Всего за свою карьеру Сидоров провел 159 игр в КХЛ отметившись в них 18 (3+15) баллами за результативность.

Сидоров — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».