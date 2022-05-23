«Сибирь» заплатила 11 миллионов рублей за голкипера Костина

Как стало известно «СЭ», компенсация, которую новосибирская «Сибирь» заплатила петербургскому «Динамо» за вратаря Дениса Костина, составила 11 миллионов рублей.

По ходу своей карьеры Денис Костин выступал за омский «Авангард» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

В прошедшем сезоне он в регулярном чемпионате ВХЛ он продемонстрировал 93,5% надежности, в плей-офф — 93,4%.

В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.