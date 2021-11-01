«Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»

«Йокерит» победил «Сибирь» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забивали Ханнес Бьернинен и Давид Скленичка. «Йокерит» набрал 36 очков и занимает второе место на Западе. У «Сибири» 21 очко и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Бьернинен — 6 (Анттила), 45:44 — 0:1. Скленичка — 3 (п.в., Норман), 59:56 — 0:2.

Вратари: Сятери (57:47 — 59:56) — Ювонен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 12 (6+3+3) — 24 (6+8+10).

Судьи: Оленин, Спирин.

1 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3140 зрителей.