«Сибирь» вызвала Зырянова из фарм-клуба

Руководство «Сибири» вызвало из новокузнецкого «Металлурга», который является фарм-клубом команды, форварда Глеба Зырянова. Об этом сообщает официальный сайт новосибирской команды.

В шести матчах форвард отличился одним голом. К команде он присоединится завтра. Зырянов провел в минувшем сезоне за «Сибирь» 29 матчей и набрал 2 очка (1+1).

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