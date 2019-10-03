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«Сибирь» вызвала Зырянова из фарм-клуба

12:39
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Руководство «Сибири» вызвало из новокузнецкого «Металлурга», который является фарм-клубом команды, форварда Глеба Зырянова. Об этом сообщает официальный сайт новосибирской команды.

В шести матчах форвард отличился одним голом. К команде он присоединится завтра. Зырянов провел в минувшем сезоне за «Сибирь» 29 матчей и набрал 2 очка (1+1).

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Дополнительная информация

https://hcsibir.ru/ru/news/5120

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