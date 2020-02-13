«Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ. Впервые с 2016 года

«Сибирь» гарантировала себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Это стало ясно после того, как «Адмирал» проиграл в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангарду» (2:5).

???МЫ В ПЛЕЙ-ОФФ! Теперь официально!??



Впервые c сезона 2015/2016 наша команда вышла в восьмерку сильнейших на «Востоке»! ???



Спасибо за поддержку, лучшие болельщики! ??? ?? pic.twitter.com/UGmJNt3coo — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 13, 2020

На данный момент команда Николая Заварухина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 56 матчах. Новосибирский клуб сыграет в плей-офф впервые с 2016 года.