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«Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ. Впервые с 2016 года

21:56
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«Сибирь» гарантировала себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Это стало ясно после того, как «Адмирал» проиграл в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангарду» (2:5).

На данный момент команда Николая Заварухина занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 56 матчах. Новосибирский клуб сыграет в плей-офф впервые с 2016 года.

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