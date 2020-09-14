«Сибирь» вырвала победу у рижского «Динамо», уступая к 50-й минуте 0:3

«Сибирь» победила «Динамо» из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Латвийская команда во втором периоде вела 3:0, и новосибирцы сумели отыграться в период с 50-й по 60-ю минуты. Две из трех шайб они провели, снимая с игры вратаря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Рига) — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)

Голы: Берзиньш — 1 (Мейя, Ошениекс), 23:58 — 0:1. Митчелл — 2 (Эллис), 30:44 — 0:2. Якс — 1 (Берзиньш), 35:44 — 0:3. Пуустинен — 1 (Руохомаа, Шаров), 49:27 — 1:3. Миловзоров — 1 (Морозов, Руохомаа), 58:29 — 2:3. Пуустинен — 2 (Руохомаа, Йокипакка), 59:02 — 3:3. Пуустинен — 3 (Руохомаа, Йокипакка), 64:47 — 4:3.

Вратари: Красиков (Сятери, 35:44, 56:39 — 56:52, 57:15 — 58:29, 58:50 — 59:02) — Проскуряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 42 (7+16+17+2) — 15 (2+10+2+1).

Судьи: Ромасько, Франо.

14 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 1850 зрителей.