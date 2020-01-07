«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома проиграл «Сибири» со счетом 3:4 в овертайме. При этом по ходу встречи хозяева вели со счетом 2:0.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дацюк — 4, 4:22 — 1:0. Доус — 16 (бол., Секстон, Мэйсек), 8:38 — 2:0. Миловзоров — 11 (бол., Логинов, Шаров), 10:05 — 2:1. Комаров — 5, 16:36 — 2:2. Пуустинен — 14 (Руохомаа, Шаров), 29:39 — 2:3. Голышев — 7 (бол., Доус, Василевский), 47:07 — 3:3. Шаров — 10 (бол., Логинов, Комаров), 64:21 — 3:4.

Вратари: Коварж (Фомин, 29:39) — Сятери.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 34 (12+7+13+2) — 34 (12+8+7+7).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

7 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».