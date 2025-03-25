«Сибирь» выразила соболезнования в связи со смертью Мартемьянова

«Сибирь» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Андрея Мартемьянова. Специалист скончался на 62-м году жизни.

«Ушел из жизни бывший главный тренер нашей команды Андрей Мартемьянов. Его имя навсегда останется в истории нашего клуба, а годы работы в команде будут вспоминаться как период ярких побед и незабываемых эмоций. Светлая память об этом замечательном человеке и профессионале навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении новосибирского клуба.

Мартемьянов возглавлял «Сибирь» с 2021 по 2023 год. Также он занимал пост главного тренера в «Амуре» и «Автомобилисте».