"Сибирь" всухую обыграла "Магнитку" на Мемориале Ромазана

"Сибирь" обыграла магнитогорский "Металлург" со счетом 2:0 в матче предсезонного турнира Мемориал Ивана Ромазана. Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. В составе победителей отличились Игнат Земченко и Кирилл Воробьев.

Мемориал Ивана Ромазана

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Воробьев – 1 (Бергстрем, Игнатович), 43:35 – 1:0. Земченко – 1 (п.в., Первушин), 59:05 – 2:0.

Вратари: Салак – Кошечкин (58:38 – 59:05).

Судьи: Беляев, Бондарь.

15 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".