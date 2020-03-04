«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист»
19:51
«Сибирь» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграла «Автомобилист» со счетом 1:0. победный гол в овертайме забил Микаэль Руохомаа.
Счет в серии стал 2-0. Третья игра пройдет 6 марта на площадке «Сибири».
КХЛ
1/4 финала конференций
Второй матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Руохомаа — 1 (Пуустинен), 73:01 — 0:1.
Вратари: Коварж — Сятери.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 48 (10+13+12+13) — 32 (8+10+7+7).
Судьи: Морозов, Юдаков.
Счет в серии: 0-2 (0:2)
4 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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