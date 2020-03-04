«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист»

«Сибирь» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграла «Автомобилист» со счетом 1:0. победный гол в овертайме забил Микаэль Руохомаа.

Счет в серии стал 2-0. Третья игра пройдет 6 марта на площадке «Сибири».

КХЛ

1/4 финала конференций

Второй матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Руохомаа — 1 (Пуустинен), 73:01 — 0:1.

Вратари: Коварж — Сятери.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 48 (10+13+12+13) — 32 (8+10+7+7).

Судьи: Морозов, Юдаков.

Счет в серии: 0-2 (0:2)

4 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».