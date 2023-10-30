«Сибирь» по буллитам победила «Витязь»
«Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ по буллитам обыграла «Витязь» (3:2 Б). Решающий бросок на счету форварда Никиты Шашкова.
По 2 очка набрали нападающий хозяев Тэйлор Бек (0+2) и форвард гостей Александр Яремчук (1+1).
Для новосибирской команды эта победа стала пятой в последних шести играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Аланов — 2 (бол., Бутузов, Бек), 28:11 — 1:0. Яремчук — 5 (бол., Педан, Галузин), 39:26 — 1:1. Кара — 2 (бол., Угольников, Яремчук), 52:08 — 1:2. Ахияров — 2 (Бек), 57:12 — 2:2.
Победный буллит: Шашков.
Вратари: Красоткин — Дорожко.
Штраф: 18 — 8.
Броски: 32 (14+8+8+2) — 30 (9+9+7+5).
Судьи: Акузовский, Шувалов.
30 октября. Новосибирск. «Сибирь-Арена».
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