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Сегодня, 18:53

«Сибирь» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

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«Сибирь» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Новосибирске 30 октября. Победу в матче одержали хозяева — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Победный бросок в серии буллитов исполнил нападающий Никита Шашкова.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Витязь
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 26 14 12 33
2 Металлург Мг 26 14 12 32
3 Ак Барс 23 15 8 32
4 Автомобилист 25 13 12 28
5 Трактор 25 13 12 28
6 Сал. Юлаев 23 13 10 27
7 Авангард 23 12 11 27
8 Сибирь 24 12 12 27
9 Нефтехимик 23 10 13 25
10 Амур 23 9 14 24
11 Барыс 25 7 18 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Динамо М 23 16 7 33
3 Торпедо 24 15 9 32
4 Локомотив 23 15 8 31
5 ЦСКА 24 13 11 28
6 Сочи 22 12 10 25
7 Динамо Мн 21 11 10 25
8 СКА 22 12 10 24
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь РС 27 8 19 19
11 Витязь 25 7 18 17
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30.10 18:00
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