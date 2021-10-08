«Витязь» проиграл «Сибири» и продлил серию поражений до 5 матчей
17:53
«Сибирь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Шайбы в составе победителей забросили Тревор Мерфи и Александр Шаров. Два очка набрал Ник Шор (0+2). У «Витязя» единственный гол забил Михаил Смолин.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Смолин — 3 (Одетт), 0:44 — 0:1. Мерфи — 3 (Шор), 46:01 — 1:1. Шаров — 3 (бол., Пьянов, Шор), 54:52 — 2:1.
Вратари: Сятери — Ежов (57:57).
Штраф: 13 — 11.
Броски: 34 (12+13+9) — 28 (8+9+11).
Судьи: Кулаков, Франо.
8 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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