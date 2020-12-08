«Витязь» вырвал победу у «Сибири» за несколько секунд до конца третьего периода

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Витязь». Гости вырвали победу за несколько секунд до конца третьего периода — 2:1.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Даугавиньш — 10 (бол., Ержабек), 12:28 — 0:1. Пуустинен — 14 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 33:03 — 1:1. Гребенщиков — 6 (Пыленков), 59:52 — 1:2.

Вратари: Сятери (59:52) — Тодыков.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 32 (10+13+9) — 19 (9+5+5).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

8 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2160 зрителей.