«Сибирь» в первом домашнем матче сезона уступила по буллитам ЦСКА

«Сибирь» в первом домашнем матче нового сезона регулярного чемпионата КХЛ принимала ЦСКА. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Победитель решался в серии буллитов, где точнее были москвичи — 3:1.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Слепышев — 3 (бол., Голдобин, Рыков), 20:31 — 0:1. Саюстов — 2 (бол., Гуркин, Миловзоров), 31:00 — 1:1.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Красиков — Шарыченков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 18 (8+6+1+3) — 23 (6+6+8+3).

Судьи: Беляев, Кулаков.

10 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 1850 зрителей.