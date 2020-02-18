«Сибирь» в овертайме обыграла «Барыс»

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграла «Барыс» со счетом 2:1. Победный гол забил Юрки Йокипакка.

У «Барыса» прервалась срия из шести побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Миловзоров — 16 (Шашков, Шаров), 49:31 — 0:1. Виделль — 10, 59:55 — 1:1. Йокипакка — 4 (Пуустинен, Руохомаа), 64:15 — 1:2.

Вратари: Паскуале (58:20 — 59:55) — Красиков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 46 (11+19+13+3) — 23 (6+7+6+4).

Судьи: Гашилов, Щенев.

18 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».