"Сибирь" в овертайме обыграла "Барыс"

"Сибирь" победила "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Жильбер Брюле.

"Сибирь" занимает 9-е место в Восточной конференции, имея в активе 48 очков. "Барыс" с 75 очками располагается на 3-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Барыс" (Астана) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карон - 5 (Принс), 32:43 - 1:0. Семенов - 1, 54:19 - 1:1. Брюле - 6 (Тэйлор), 60:44 - 2:1.

Вратари: Тэйлор - Карлссон.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 37 (12+16+8+1) - 41 (14+13+13+1).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

29 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Все о КХЛ - здесь