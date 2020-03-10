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«Сибирь» в четвертый раз выходит во второй раунд плей-офф

19:30
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В матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» победила на выезде «Автомобилист» со счетом 2:1 и вышла в следующую стадию. Клуб из Новосибирска в четвертый раз в своей истории пробился во второй раунд Кубка Гагарина.

И команда впервые на этой стадии не сыграет против «Металлурга».

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