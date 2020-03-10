«Сибирь» в четвертый раз выходит во второй раунд плей-офф
19:30
В матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» победила на выезде «Автомобилист» со счетом 2:1 и вышла в следующую стадию. Клуб из Новосибирска в четвертый раз в своей истории пробился во второй раунд Кубка Гагарина.
И команда впервые на этой стадии не сыграет против «Металлурга».
.@hcsibir в четвертый раз выходит во второй раунд плей-офф и впервые не сыграет на этой стадии с @MetallurgMgn— KHL Media (@khlmediateam) March 10, 2020