«Сибирь» в четвертый раз выходит во второй раунд плей-офф

В матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» победила на выезде «Автомобилист» со счетом 2:1 и вышла в следующую стадию. Клуб из Новосибирска в четвертый раз в своей истории пробился во второй раунд Кубка Гагарина.

И команда впервые на этой стадии не сыграет против «Металлурга».