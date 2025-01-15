«Сибирь» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Новосибирске игру также транслирует канал «ОТС», а в Челябинске — «ОТВ».

С ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Трактор» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне. В предыдущих двух играх, которые проходили в октябре, победы одержал «Трактор» (5:4 в гостях и 5:0 дома).

«Сибирь» набрала 42 очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Лидер Восточной конференции «Трактор» провел 46 матчей и набрал 61 очко.

Матч «Сибирь» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс