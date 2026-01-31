«Трактор» на выезде переиграл «Сибирь»

«Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе гостей шайбы забросили Александр Рыков, Михаил Григоренко и Максим Джиошвили. У хозяев отличился Вячеслав Лещенко.

«Трактор» с 52 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 49 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Трактор» 4 февраля примет «Ак Барс». «Сибирь» с командой из Казани сыграет дома 2 февраля.