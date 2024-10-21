«Трактор» обыграл «Сибирь»

«Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У гостей два гола забил Стивен Кампфер, ассистентские дубли оформили Александр Кадейкин и Дилан Сикура. У хозяев хет-трик оформил Тэйлор Бек, еще один гол забил Валентин Пьянов.

«Трактор» одержал третью победу подряд. Команда набрала 28 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 3-й строчке «Востока».