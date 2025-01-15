«Трактор» на выезде переиграл «Сибирь» в серии буллитов

«Трактор» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» — 4:3 Б.

В составе гостей дублем отметился форвард Виталий Кривцов. У хозяев две результативные передачи отдал защитник Тревор Мерфи.

В серии буллитов «Сибирь» реализовала только одну из четырех попыток. Победный буллит на счету форварда челябинцев Василия Глотова.

«Трактор» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» (43 очка) — на восьмой строчке на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Блажиевский — 5 (Кадейкин), 4:44 — 0:1. Лайпсик — 8 (Бек, Мерфи), 16:03 — 1:1. Кравцов — 15 (бол., Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 24:45 — 1:2. Белоусов — 8 (Кара, Кара), 26:24 — 2:2. Кравцов — 16 (бол., Кэмпфер, Робинсон), 33:24 — 2:3. Андреофф — 12 (Морозов, Мерфи), 43:28 — 3:3.

Победный буллит: Глотов.

Вратари: Костин — Фукале.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (11+9+5+0) — 21 (6+11+3+1).

Судьи: Беляев, Ромасько.

15 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10433 зрителя