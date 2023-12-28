«Сибирь» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» (55 очков) одержал третью победу подряд. Команда Алексея Заварухина после 45 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» (48) после 46 игр идет восьмой на «Востоке».