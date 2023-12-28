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Сегодня, 19:51

«Сибирь» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сибирь» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» (55 очков) одержал третью победу подряд. Команда Алексея Заварухина после 45 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» (48) после 46 игр идет восьмой на «Востоке».

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 44 27 17 59
2 Авангард 43 28 15 59
3 Лада 46 24 22 57
4 Сал. Юлаев 42 26 16 55
5 Трактор 45 25 20 55
6 Автомобилист 45 24 21 53
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 46 20 26 48
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 44 15 29 39
11 Адмирал 42 14 28 37
12 Барыс 44 14 30 35
Западная конференция И В П О
1 Спартак 45 29 16 63
2 Динамо М 45 29 16 62
3 Локомотив 42 28 14 59
4 СКА 44 29 15 59
5 Торпедо 44 27 17 57
6 ЦСКА 44 22 22 48
7 Северсталь 43 19 24 45
8 Динамо Мн 42 18 24 40
9 Куньлунь РС 44 15 29 35
10 Сочи 44 14 30 33
11 Витязь 43 14 29 33
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28.12 15:30
Сибирь – Трактор
 0 : 3
28.12 16:30
Барыс – Авангард
 5 : 1
28.12 18:00
Лада – Динамо М
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Северсталь – Куньлунь РС
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Торпедо – Локомотив
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