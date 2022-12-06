«Сибирь» дома проиграла «Трактору» в матче КХЛ
«Сибирь» на своем льду уступила «Трактору» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Для хозяев это поражение стало третьим в последних 10 встречах. Челябинская команда прервала 5-матчевую серию поражений.
В составе «Трактора» форвард Никита Тертышный сделал 3 результативные передачи, а нападающий Максим Шабанов забросил 2 шайбы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Бутузов — 14 (бол., Пьянов, Бек), 18:54 — 1:0. Бывальцев — 10 (Тертышный), 21:12 — 1:1. Шабанов — 10 (Карпухин, Шепелев), 28:55 — 1:2. Шабанов — 11 (бол., Хэмилтон, Тертышный), 49:50 — 1:3. Сетдиков — 7 (Шашков), 55:49 — 2:3. Хохряков — 3 (п.в., Блажиевский, Тертышный), 58:02 — 2:4.
Вратари: Красоткин (57:00 — 58:02) — Мыльников.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (11+8+6) — 19 (3+10+6).
Судьи: Оскирко, Щенев.
6 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3815 зрителей.
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