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Сегодня, 17:47

«Сибирь» дома проиграла «Трактору» в матче КХЛ

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«Сибирь» на своем льду уступила «Трактору» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Для хозяев это поражение стало третьим в последних 10 встречах. Челябинская команда прервала 5-матчевую серию поражений.

В составе «Трактора» форвард Никита Тертышный сделал 3 результативные передачи, а нападающий Максим Шабанов забросил 2 шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Бутузов — 14 (бол., Пьянов, Бек), 18:54 — 1:0. Бывальцев — 10 (Тертышный), 21:12 — 1:1. Шабанов — 10 (Карпухин, Шепелев), 28:55 — 1:2. Шабанов — 11 (бол., Хэмилтон, Тертышный), 49:50 — 1:3. Сетдиков — 7 (Шашков), 55:49 — 2:3. Хохряков — 3 (п.в., Блажиевский, Тертышный), 58:02 — 2:4.

Вратари: Красоткин (57:00 — 58:02) — Мыльников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (11+8+6) — 19 (3+10+6).

Судьи: Оскирко, Щенев.

6 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3815 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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ХК Сибирь
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21.12
6.12 15:30
Сибирь – Трактор
 2 : 4
6.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 1 : 3
6.12 16:30
Барыс – Ак Барс
 3 : 2 Б
6.12 17:00
Автомобилист – Металлург
 4 : 1
6.12 19:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
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Нефтехимик – Сочи
 - : -
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Динамо М – СКА
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