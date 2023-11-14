«Сибирь» — «Торпедо»: видеообзор матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ

«Сибирь» обыграла «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

Игра прошла в Новосибирске 14 ноября.

За «Сибирь» забросили Сергей Дубакин, Никита Шашков, Николай Прохоркин и Артем Жуков. Автором единственного гола «Торпедо» стал Деннис Ян.

«Сибирь» поднялась на восьмое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 30 матчах. «Торпедо» идет на четвертой строчке Запада с 38 очками в 31 игре.