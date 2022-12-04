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Сегодня, 15:55

Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Торпедо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» в овертайме обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Никита Сетдиков, Валентин Пьянов и Александр Шаров, забросивший победную шайбу в овертайме.

За клуб из Нижнего Новгорода забили Николай Коваленко и Кирилл Воронин.

«Сибирь» занимает третье место на Востоке, набрав 51 очко в 40 матчах. «Торпедо» находится на четвертой строчке Запада с 47 очками в 38 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сетдиков — 6 (Чайковски, Шашков), 3:05 — 1:0. Коваленко — 11 (бол., Гончарук, Кручинин), 9:30 — 1:1. Пьянов — 3, 51:43 — 2:1. Воронин — 6 (Коваленко, Федотов), 59:22 — 2:2. Шаров — 17 (Пьянов), 60:08 — 3:2.

Вратари: Красоткин — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (8+17+12+1) — 26 (16+5+5+0).

Судьи: Беляев, Кочетов.

4 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 37 16 21 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
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1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 40 24 16 51
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
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4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 3 : 2 ОТ
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 1 : 4
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
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