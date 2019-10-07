«Сибирь» сыграет против «Динамо» с нашивками в память о Мнацяне?

«Сибирь» проведет сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» с нашивками в память о защитнике команды Самвеле Мнацяне. Хоккеист скончался от онкологического заболевания в возрасте 29 лет.

— Летом в состоянии Самвела Мнацяна была резко положительная динамика. Он был настроен выйти на лед до Нового года". Увы, судьба распорядилась по-другому. Но сегодня, Самвел, ты выйдешь на лед с каждым из хоккеистов «Сибири», — отмечается в сообщении клуба.