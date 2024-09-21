«Сибирь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ добилась победы над «Спартаком» со счетом 3:1.

Видеообзор игры опубликован на YouTube-канале лиги.

«Сибирь» одержала пятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице «Востока» с 10 очками в 8 матчах. «Спартак» с 9 баллами в 6 играх находится на 4-й строчке «Запада». У команды прервалась трехматчевая победная серия.