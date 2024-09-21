Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:15

«Сибирь» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сибирь» и «Спартак» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, начало — в 13.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Игру также покажет местный телеканал «ОТС» (для жителей региона).

Ключевые события игры «Сибирь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» набрала 8 очков в 7 матчах, а «Спартак» — 9 очков в 5 матчах. В сезоне-2023/24 «Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, а «Сибирь» не попала в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
В Казахстане заключенные устроили бунт в колонии
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 7 4 3 9
2 Трактор 6 4 2 9
3 Сибирь 7 4 3 8
4 Нефтехимик 7 4 3 8
5 Сал. Юлаев 5 4 1 8
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 5 4 1 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 6 2 4 4
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
21.09 13:30
Сибирь – Спартак
 - : -
21.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
21.09 17:00
Торпедо – СКА
 - : -
21.09 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
21.09 17:00
Витязь – Барыс
 - : -
21.09 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости