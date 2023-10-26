«Сибирь» на своем льду сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 26 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Сибирь Арена» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру на телеканале «ОТС». Начнется эфир в 19.00 по местному времени.

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