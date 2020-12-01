«Спартак» на выезде уступил «Сибири»

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Сибири» (0:2). Точными бросками отметились Олег Ли и Илья Хохлов. После этой победы новосибирцы поднялись на седьмое место на «Востоке», москвичи остались шестыми на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ли — 9 (мен., Романцев), 9:14 — 1:0. Хохлов — 1 (Романцев, Комаров), 24:33 — 2:0.

Вратари: Сятери — Гудачек (58:21).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 17 (3+8+6) — 32 (6+8+18).

Судьи: Оленин, Франо.

1 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».