«Сибирь» прервала 9-матчевую победную серию «Спартака»
«Сибирь» обыграла «Спартак» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У новосибирцев отличились Алексей Яковлев, Егор Аланов, Федор Гордеев и Никита Шашков, у красно-белых забросили Максим Цыплаков, Егор Савиков и Михал Чайковски.
«Спартак» потерпел первое поражение после серии из девяти побед подряд. Москвичи лидируют в таблице Западной конференции с 34 очками в 24 матчах.
«Сибирь» поднялась на седьмую строчку в таблице Восточной конференции с 25 очками в 22 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)
Голы: Цыплаков — 7, 1:06 — 0:1. Яковлев — 3, 15:44 — 1:1. Савиков — 2 (Филин, Заседа), 17:02 — 1:2. Аланов — 1 (бол., Бутузов, Бек), 43:24 — 2:2. Гордеев — 2 (Красоткин), 47:22 — 3:2. Шашков — 3 (Жуков), 55:02 — 4:2. Чайковски — 6 (Локтионов, Морозов), 59:46 — 4:3.
Вратари: Красоткин — Кареев (58:34 — 59:46).
Штраф: 33 — 4.
Броски: 20 (5+7+8) — 36 (17+10+9).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
26 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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