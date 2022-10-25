«Сибирь» на своем льду одолела «Спартак»

«Сибирь» одолела «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Победную шайбу в конце третьего периода забил нападающий сибиряков Никита Сетдиков.

Также в составе победителей дублем отметился форвард Никита Коротков, еще одна шайба на счету форварда Владимира Бутузова.

У «Спартака» дубль оформил нападающий Фил Вароне, также голом отличился нападающий Андрей Локтионов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Голы: Коротков — 1 (Основин), 2:06 — 1:0. Локтионов — 4 (Старченко, Хайруллин), 11:57 — 1:1. Вароне — 5 (Заседа, Хохлачев), 15:54 — 1:2. Бутузов — 8 (бол., Бек, Шаров), 29:10 — 2:2. Коротков — 2 (мен., Основин), 31:14 — 3:2. Вароне — 6 (Хохлачев, Шипов), 46:26 — 3:3. Сетдиков — 3 (Морозов, Шаров), 57:17 — 4:3.

Вратари: Красоткин — Красиков (59:01).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+15+2) — 30 (14+7+9).

Судьи: Ромасько, Соин.

25 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3740 зрителей.