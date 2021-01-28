«Сибирь» сообщила о травме Красоткина
14:56
Вратарь «Сибири» Антон Красоткин пропустит две недели из-за травмы, сообщает пресс-служба сибиряков в Twitter.
Вместо него в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вторым вратарем заявлен Владислав Щербаков из «Сибирских снайперов».
В нынешнем сезоне КХЛ 23-летний россиянин провел 12 матчей, в которых пропустил 23 шайбы, процент отраженных бросков составляет 90,4.
Матч «Сибирь» — «Трактор» состоится сегодня, 28 января. Начало — в 15.30 (мск).
Антон Красоткин выбыл на две недели из-за повреждения?, полученного в матче с «Нефтехимиком».— Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 28, 2021
Сегодня роль второго вратаря у Владислава Щербакова — хоккеиста «Сибирских снайперов».
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