«Сибирь» сообщила о травме Красоткина

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин пропустит две недели из-за травмы, сообщает пресс-служба сибиряков в Twitter.

Вместо него в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вторым вратарем заявлен Владислав Щербаков из «Сибирских снайперов».

В нынешнем сезоне КХЛ 23-летний россиянин провел 12 матчей, в которых пропустил 23 шайбы, процент отраженных бросков составляет 90,4.

Матч «Сибирь» — «Трактор» состоится сегодня, 28 января. Начало — в 15.30 (мск).