«Сибирь» сообщила, что Сятери и Йокипакка покинули расположение команды

Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири», сообщает пресс-служба в Instagram.

Игроки не примут участие в оставшихся играх плей-офф КХЛ.

Ранее «Салават Юлаев» сообщил, что соглашения расторгнуты с датским защитником Филипом Ларсеном, финскими нападающими Теему Хартикайненом, Сакари Манниненом и финским вратарем Юхой Метсолой.

Сегодня, 4 марта, «Сибирь» во втором матче серии плей-офф сыграет с «Салаватом Юлаевым».

В первой игре «Салават» одержал победу со счетом 2:1 и ведет в серии 1-0.