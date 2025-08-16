«Сибирь» в овертайме обыграла «Сокол» в товарищеском матче

В составе новосибирцев отличились Дэвид Фарранс, Сергей Широков, Павел Гоголев и Валентин Пьянов, у красноярской команды голы забили Егор Яковлев, Никита Колесников и Илья Скворцов.

«Сибирь» провела первый товарищеский матч на предсезонных сборах. В следующей игре новосибирцы встретятся 17 августа с «Динамо-Алтаем».