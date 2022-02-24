«Сибирь» сохранила права на Дмитрия Овчинникова, который подписал контракт новичка с «Торонто»

«Сибирь» сообщила, что сохранила права на нападающего Дмитрия Овчинникова, который подписал контракт новичка с «Торонто».

Соглашение канадского клуба с 19-летним хоккеистом рассчитано на 3 года. Россиянин присоединится к фарм-клубу «Мэйпл Ливз», «Торонто Марлис», когда получит разрешение на работу в Канаде.

«Сибирь» сохранила права на Овчинникова в КХЛ.

В сезоне-2021/22 Овчинников провел 15 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка.