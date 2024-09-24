«Сибирь» победила «Сочи» и возглавила таблицу Восточной конференции
«Сибирь» дома обыграла «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Тэйлор Бек и Валентин Пьянов. У гостей шайбы забросили Андрей Никонов и Тимур Хафизов.
«Сибирь» одержала шестую победу подряд и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции — 12 очков. «Сочи» с 4 очками — на 11-й строчке таблицы «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы: Никонов — 1 (Уткин), 14:10 — 0:1. Бутузов — 4 (бол., Белоусов, Бек), 22:34 — 1:1. Пьянов — 1 (Кара, Карпов), 22:58 — 2:1. Бек — 3 (Мерфи, Пьянов), 47:36 — 3:1. Хафизов — 5 (бол., Сероух), 50:19 — 3:2. Андреофф — 4 (п.в., Мерфи), 59:46 — 4:2.
Вратари: Красоткин — Иванов (58:50 — 59:46).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 21 (6+8+7) — 33 (13+9+11).
Судьи: Гофман, Мочалов.
24 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|2
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|3
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|0 : 3
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|6 : 3
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|4 : 2
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -