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Сегодня, 17:47

«Сибирь» победила «Сочи» и возглавила таблицу Восточной конференции

Руслан Минаев
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«Сибирь» дома обыграла «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Тэйлор Бек и Валентин Пьянов. У гостей шайбы забросили Андрей Никонов и Тимур Хафизов.

«Сибирь» одержала шестую победу подряд и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции — 12 очков. «Сочи» с 4 очками — на 11-й строчке таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Никонов — 1 (Уткин), 14:10 — 0:1. Бутузов — 4 (бол., Белоусов, Бек), 22:34 — 1:1. Пьянов — 1 (Кара, Карпов), 22:58 — 2:1. Бек — 3 (Мерфи, Пьянов), 47:36 — 3:1. Хафизов — 5 (бол., Сероух), 50:19 — 3:2. Андреофф — 4 (п.в., Мерфи), 59:46 — 4:2.

Вратари: Красоткин — Иванов (58:50 — 59:46).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 21 (6+8+7) — 33 (13+9+11).

Судьи: Гофман, Мочалов.

24 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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8 Авангард 8 3 5 7
9 Металлург Мг 8 3 5 6
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11 Амур 7 2 5 4
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2 ЦСКА 9 5 4 12
3 СКА 8 5 3 11
4 Спартак 7 5 2 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 8 3 5 6
8 Динамо М 8 3 5 6
9 Куньлунь РС 7 3 4 6
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