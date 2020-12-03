«Сибирь» в овертайме переиграла «Сочи»

«Сибирь» благодаря голу Ефима Гуркина на второй минуте овертайма одержала победу над «Сочи» (2:1). В основное время за хозяев забросил Юусо Пуустинен, за гостей — Сергей Шмелев.

После этой победы новосибирцы поднялись на седьмое место на «Востоке» с 34 очками, сочинцы остались десятыми на «Западе» (22 балла).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шмелев — 9 (бол., Петьков), 22:39 — 0:1. Пуустинен — 12 (Руохомаа, Шаров), 26:49 — 1:1. Гуркин — 5 (Романцев), 61:29 — 2:1.

Вратари: Сятери (61:29) — Третьяк (61:29).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (4+11+6+1) — 22 (7+6+9+0).

Судьи: Оленин, Спирин

3 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2140 зрителей.