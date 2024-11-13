«Сибирь» — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн
«Сибирь» и СКА проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в среду, 13 ноября. Стартовое вбрасывание на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске — в 15.30 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на официальном сайте КХЛ и новосибирском канале «ОТС» для жителей региона.
Ключевые события и результаты игры «Сибирь» — СКА изучайте в нашем матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате «Сибирь» сыграла 23 матча и набрала 22 очка, у СКА — 32 очка в 26 играх.
Новосибирцы в предыдущем матче регулярки уступили обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (1:4), а питерские армейцы проиграли «Авангарду» (1:2) и продлили серию поражения до пяти.
Матч «Сибирь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|26
|12
|14
|29
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|4
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Нефтехимик
|26
|9
|17
|24
|8
|Лада
|24
|10
|14
|23
|9
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|24
|6
|18
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|- : -
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|13.11
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|- : -
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -