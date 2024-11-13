«Сибирь» и СКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября

«Сибирь» и СКА проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в среду, 13 ноября. Стартовое вбрасывание на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске — в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на официальном сайте КХЛ и новосибирском канале «ОТС» для жителей региона.

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В этом регулярном чемпионате «Сибирь» сыграла 23 матча и набрала 22 очка, у СКА — 32 очка в 26 играх.

Новосибирцы в предыдущем матче регулярки уступили обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (1:4), а питерские армейцы проиграли «Авангарду» (1:2) и продлили серию поражения до пяти.

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