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Сегодня, 17:54

СКА обыграл «Сибирь» по буллитам, команда Ротенберга прервала серию из 5 поражений

Руслан Минаев
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СКА на выезде обыграл «Сибирь» по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Бросок реализовал Валентин Зыков.

СКА прервал серию из 5 поражений подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 34 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.

«Сибирь» потерпела третье поражение подряд. Новосибирцы с 23 очками занимают 8-е место в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Зыков.

Вратари: Костин — Заврагин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (10+9+6+2) — 40 (10+11+17+2).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

13 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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ХК Сибирь
ХК СКА
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1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 27 16 11 34
4 Северсталь 24 15 9 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Сал. Юлаев 23 15 8 31
4 Ак Барс 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Сибирь 24 10 14 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 24 6 18 14
12 Амур 26 5 21 13
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