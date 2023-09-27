«Сибирь» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
«Сибирь» и СКА в среду, 27 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — 15:30 (по московскому времени).
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, канале КХЛ ТВ, с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Оkkо. Также игру покажут местные телеканалы — «ОТС» (в Новосибирске), «78» (Санкт-Петербург).
Формальные события игры «Сибирь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Сибирь» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков. В активе СКА 10 баллов, команда занимает седьмое место в Западной конференции. Это будет второе очное противостояние команд в текущем сезоне — в первой игре в Санкт-Петербурге победу одержали новосибирцы (2:1).
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|7
|СКА
|10
|5
|5
|10
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|- : -
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|- : -
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -