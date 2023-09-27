«Сибирь» и СКА в среду, 27 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — 15:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, канале КХЛ ТВ, с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Оkkо. Также игру покажут местные телеканалы — «ОТС» (в Новосибирске), «78» (Санкт-Петербург).

Формальные события игры «Сибирь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков. В активе СКА 10 баллов, команда занимает седьмое место в Западной конференции. Это будет второе очное противостояние команд в текущем сезоне — в первой игре в Санкт-Петербурге победу одержали новосибирцы (2:1).

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