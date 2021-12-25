Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Гол Воробьева принес СКА победу над «Сибирью» на выезде

15:58
Теги:

СКА на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий команды из Санкт-Петербурга Михаил Воробьев.

СКА одержал третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Голы: Комаров — 1 (Фантенберг), 4:14 — 0:1. Гусев — 9 (бол., Кузьменко), 20:40 — 0:2. Шор — 8, 25:06 — 1:2. Бурдасов — 21 (Фантенберг, Гусев), 26:52 — 1:3. Йокипакка — 2 (Пьянов, Бодров), 29:18 — 2:3. Сетдиков — 5 (Чайковски, Алексеев), 32:33 — 3:3. Воробьев — 4 (Гусев), 48:26 — 3:4.

Вратари: Сятери (58:25) — Юханссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (6+10+6) — 14 (4+5+5).

Судьи: Беляев, Фатеев.

25 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Что приготовить на Новый год-2022
В Томске в гипермаркете «Лента» начали взрываться петарды и фейерверки
1
Реклама