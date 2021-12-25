Гол Воробьева принес СКА победу над «Сибирью» на выезде
15:58
СКА на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
Автором победной шайбы стал нападающий команды из Санкт-Петербурга Михаил Воробьев.
СКА одержал третью победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Голы: Комаров — 1 (Фантенберг), 4:14 — 0:1. Гусев — 9 (бол., Кузьменко), 20:40 — 0:2. Шор — 8, 25:06 — 1:2. Бурдасов — 21 (Фантенберг, Гусев), 26:52 — 1:3. Йокипакка — 2 (Пьянов, Бодров), 29:18 — 2:3. Сетдиков — 5 (Чайковски, Алексеев), 32:33 — 3:3. Воробьев — 4 (Гусев), 48:26 — 3:4.
Вратари: Сятери (58:25) — Юханссон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 22 (6+10+6) — 14 (4+5+5).
Судьи: Беляев, Фатеев.
25 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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