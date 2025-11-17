«Шанхай Дрэгонс» нанес «Сибири» 13-е поражение подряд

«Шанхай Дрэгонс» всухую обыграл «Сибирь» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Гейдж Куинни отметился дублем и результативной передачей, Ник Меркли набрал 2 (1+1) очка. По две результативные передачи на свой счет записали Кевин Лабанк и Райан Спунер.

«Шанхай Дрэгонс» набрал 30 очков за 26 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Спартак» (29 очков) и СКА (28).

«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд и с 17 баллами после 27 игр занимает последнюю позицию на «Востоке».