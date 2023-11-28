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Сегодня, 14:30

«Сибирь» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николай Буренов (ХК «Северсталь»).
Фото ХК «Северсталь»

«Сибирь» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сибирь» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также матч будет доступен на официальном сайте КХЛ. Следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут следить за игрой на телеканале ОТС. Начало эфира — 19.30 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сибирь
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В ЦСКА заявили, что руководство полностью доверяет главному тренеру команды Федорову

«Адмирал» по буллитам обыграл «Амур» в матче КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 36 17 19 39
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Адмирал 34 10 24 27
12 Барыс 36 10 26 27
Западная конференция И В П О
1 Спартак 37 24 13 51
2 Динамо М 35 24 11 51
3 Локомотив 34 22 12 46
4 Торпедо 36 20 16 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 35 19 16 40
7 Северсталь 35 15 20 35
8 Динамо Мн 34 15 19 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Витязь 36 13 23 30
11 Куньлунь РС 38 12 26 29
Результаты / календарь
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1.12
2.12
3.12
28.11 12:00
Амур – Адмирал
 2 : 3 Б
28.11 15:30
Сибирь – Северсталь
 - : -
28.11 19:00
Ак Барс – Лада
 - : -
28.11 19:00
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
28.11 19:30
СКА – Динамо М
 - : -
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