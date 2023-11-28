«Сибирь» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сибирь» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также матч будет доступен на официальном сайте КХЛ. Следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут следить за игрой на телеканале ОТС. Начало эфира — 19.30 по местному времени.

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