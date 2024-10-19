«Сибирь» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Сибирь» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 13.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на канале «КХЛ Prime». В Новосибирске встречу транслирует канал «ОТС».

С ключевыми событиями игру «Сибирь» — «Северсталь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд, которая проходила 12 сентября, завершилась победой «Сибири» со счетом 5:2.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» набрала 19 очков в 15 матчах, а «Северсталь» — 20 очков в 17 матчах.

Матч «Сибирь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс