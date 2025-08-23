«Северсталь» обыграла «Сибирь» в Кубке Блинова

«Северсталь» победила «Сибирь» в матче Кубка Блинова — 3:1. Игра прошла в Омске.

У череповецкого клуба по 3 очка набрали Давид Думбадзе (2 гола и 1 передача) и Николай Чебыкин (1 гол и 2 голевые передачи).

Единственную шайбу «Сибири» забросил Иван Климович.

24 августа «Северсталь» сыграет с «Авангардом», «Сибирь» 25 августа встретится с «Нефтехимиком».

FONBET Кубок Блинова

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Е. Климович — 1 (Яковлев, Беляков), 11:06 — 1:0. Думбадзе — 1 (Чебыкин), 18:38 — 1:1. Думбадзе — 2 (Грудинин, Чебыкин), 52:33 — 1:2. Чебыкин — 2 (п.в., Думбадзе, Подшивалов), 58:34 — 1:3.

Вратари: Лозебников (58:25 — 58:34) — Королев.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 20 (8+8+4) — 27 (10+5+12).

Судьи: Соин, Юдаков.

23 августа. Омск. G-Drive Арена.